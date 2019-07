Volksmusik aus den Alpen beim Hoagarten in Aichach

Zu einem Bayerischen Hoagarten lädt auch in diesem Jahr die Aichacher Kulturszene in das Pfarrzentrum Haus „St. Michael“ ein. Verschiedene Volksmusikgruppen versprechen am Samstag, 21. September, ab 19.30 Uhr ein bunt gemischtes Programm. Ab sofort gibt es im Vorverkauf Karten für den Abend.

Der Hoagarten kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit inzwischen über drei Jahrzehnten organisiert ihn Annemarie Stöffel in Zusammenarbeit mit der Aichacher Kulturszene. Verschiedene Volksmusikgruppen, Instrumental und Gesang, bieten ein abwechslungsreiches Programm, das von Lenz Berger aus Alpbach in Tirol moderiert wird. Mitwirkende Musiker in diesem Jahr sind der Dreiwinkl-Gesang aus Nußdorf (Berchtesgaden/Rupertiwinkel), das Harfenduo Gerhard Hausberger/Carina Höck aus Tirol, die Kammerer Innviertler aus Oberösterreich und das Grassauer Bläserquartett unter der Leitung von Wolfgang Diem aus dem Chiemgau.Der Hoagarten im Pfarrzentrum Haus „St. Michael“ (Schulstraße 8) in Aichach beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 15 bzw. 13 Euro ab sofort bei Annemarie Stöffel (Telefon: 08251/1025, Anrufe auch abends möglich).Weitere Informationen bekommen Sie im Info-Büro der Stadt Aichach, Tel. 08251/902-0 oder bei Annemarie Stöffel, Tel. 08251/1025.