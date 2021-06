StadtKunst BauSteine – in Aichach lässt sich Kunst im öffentlichen Raum als Prozess miterleben

Die StadtKunst BauSteine bringen die Themen Städtebau und Stadtentwicklung auf künstlerische und plakative Weise in den öffentlichen Raum. Fünf riesige „Bausteine“ (ca. 150 x 100 x 60 cm) aus klassischen und modernen Baumaterialien (Holz, Beton und Stahl) werden im öffentlichen Raum der Stadt Aichach verteilt und zum Teil gleich vor Ort durch Künstler*innen aus der Region gestaltet. „Metamorphosen“-Termine sind der 18. Juni (Aufstellung), 16. Juli, 6. August und 11. September.

Kunstprojekt zur Ausstellung "Stadt im Wandel"

In Kombination mit dem Musiksommer

Dabei ist bei einigen „Steinen“ bereits das Aufstellen ein künstlerischer Akt, zum Beispiel, wenn ein BauStein aus Stahl zusammengeschweißt oder aus Holz in Form gesägt und geschliffen wird. Diese Arbeit findet bereits im öffentlichen Raum statt und ist Teil des vollständig offen zugänglichen Kunstprojekts – jede/r Besuchende kann am Entstehungsprozess teilhaben.An drei festgelegten Terminen werden die Kuben künstlerisch weiterbearbeitet. Jeder „Stein“ wird pro Metamorphose von einer anderen Künstlerpersönlichkeit bearbeitet und so auf ganz unterschiedliche und unvorhersehbare Weise verändert. Der Prozess des Kunstschaffens wird für Alle sichtbar und erlebbar, denn die StadtKunst BauSteine werden live im öffentlichen Raum gestaltet: geschweißt, geätzt, lackiert, holztechnisch oder steinmetztechnisch bearbeitet, geflammt, bemalt, beschriftet, besprüht und zum Finale mit Lichtkunst (Mapping) verwandelt. Der Prozess wird photographisch dokumentiert, denn was ein Künstler erschafft, kann vom Nächsten bereits wieder verändert, evtl. sogar „zerstört“ werden.Beteiligte Künstler*innen sind unter anderem Eva Krusche (Augsburg), Daniel „Besok“ Döbner (Augsburg), Sebastian Giussani (Augsburg), Esther Irina Pschibul (Augsburg), Florian Fiener (Augsburg), Josef Lang (Denklingen), Cornelia Rapp (Denklingen), Timur Lukas (Augsburg), Irene Rung (Aichach), Antje Sträter (Pöttmes), Jürgen Krass (Aichach), Christine Liebich (Landshut), Patricija Gilyte (Ulm), Julien Kneuse le Ray (Augsburg) und das Münchener Künstlerpaar Ergül Cengiz und Moritz Altmann, die zusammen an einer Metamorphose arbeiten.Das Projekt stellt die permanenten Veränderungen an Materialen, Bauten und Strukturen, denen Städte in ihrer Entwicklung unterworfen sind, in den Fokus. Der Umwandlungs-Prozess übersetzt auf künstlerische Weise Zerstörung, Um- und Aufbau einer Stadt im Lauf der Jahrhunderte. Inhaltlich wird somit ein Bogen zur Ausstellung „Stadt im Wandel“ geschlagen (Folgeausstellung der Bayerischen Landesausstellung in Aichach und Friedberg von 2020), die ab 19. Juni 2021 im Aichacher FeuerHaus gezeigt wird. Durch die aufsehenerregenden StadtKunst BauSteine soll das abstrakte Thema der sich wandelnden Städte nahbar und diskutierbar werden und eine möglichst breite – insbesondere auch eine junge - Zielgruppe angesprochen werden.Das Projekt ist ein Teil des Wittelsbacher Kultursommers, gefördert vom Landkreis und von der Kulturstiftung des Bundes.Zu den Terminen der Metamorphosen gibt es im Rahmen des Aichacher Musiksommers auch immer ein musikalisches Programm. Einmal im Monat spielen verschiedene Musikgruppen Live-Musik. Zu jedem Termin gibt es ein kleines Kinderprogramm. Am Freitag, 16. Juli, mit diesen Gruppen:Julia Schwebke und Arnold Fritscher: Chanson Bleu - A Swinging AffaireKlassisches Chanson trifft auf Jazz: Julia Schwebkes schauspielerisches Talent und Arnold Fritschers swingende Klavierimprovisationen verschmelzen bei Songs von Bert Brecht und Georg Kreisler ebenso wie bei "Bridge over troubled water" und manch anderer Hymne.Concerto LatinoDas Quintett aus Dillingen widmet sich mit argentinischer Leidenschaft und brasilianischer Lebenslust der südamerikanischen Musik.Los geht es um 19 Uhr. Alle weiteren Infos unter www.aichach.de/veranstaltungen.