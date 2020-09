Sommerferien-Leseclub 2020 - Preisverleihung

Aichach : Stadtbücherei Aichach |

Am 25. September war es endlich soweit: In der Stadtbücherei Aichach wurden die Gewinner des diesjährigen Sommerferien-Leseclubs ermittelt.

Den, einen Pokal sowie einen Gutschein über eine Jahresmitgliedschaft in der Bücherei, erhielt, die die meisten Bücher gelesen hat.Der, ebenfalls ein Pokal und ein Gutschein für eine Jahresmitgliedschaft in der Bücherei, ging anDenerhielt die Klasse, aus der die meisten Schüler an dieser Aktion teilnahmen: Dieund deren. Stellvertretend für ihre Klasse nahmen anwesende Schüler den Preis freudestrahlend entgegen. Die Stadtbücherei und die Leiterin Frau Lucas gratulieren der Grundschule und der Lehrerin ganz herzlich zu diesem tollen Ergebnis.Alle Teilnehmer, die laut ihrer Bewertungskarten mehr als zwei Bücher lasen, erhielten aus den Händen von Stadtpfarrer Gugler eine Urkunde.Nebeneinander gelegt erreichte der "Turm" von gelesenen Büchern eine Höhe von stolzen 4,52 m. Susanne Lucas, lachend: "Im nächsten Jahr hoffen wir auf einen noch viel größeren Erfolg. Unser Ziel wäre ein Turm bis unter die Decke des Pfarrzentrums - und natürlich noch viel mehr neue junge Leser".