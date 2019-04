Rahmenprogramm zur neuen Sisi-Ausstellung bietet Vorträge und Konzerte

Das Rahmenprogramm zur Sonderausstellung bietet eine ganze Reihe von Vorträgen, außerdem Konzerte, eine Hunde-Ausstellung und eine Schleppjagd auf dem Programm.

Undine und das Meer

Retriever-Ausstellung

Vortrag über Herzogin Ludovika

Los geht es mit einem Konzert von Wolfgang Kraemer am Samstag, 18. Mai. Kraemer gibt regelmäßig Konzerte im Sisi-Schloss. In diesem Jahr tritt der evangelische Kirchenmusiker, Pianist und Kammermusiker, seit 2015 auch Musikschulleiter in Karlsfeld (Kreis Dachau), gemeinsam mit Michael Rokoss auf. Rokoss studierte klassisches Saxofon und Klarinette, lebt in München und ist als Solist, Komponist, Dirigent und Lehrer tätig. Er wirkte bei zahlreichen CD-, Rundfunk- und Liveproduktionen internationaler Künstler mit und ist als Künstler bei Auftritten im In- und Ausland gefragt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Im Eintritt von zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) ist auch der Eintritt zur Ausstellung enthalten.Sehnsucht - Liebe, Freude - Schmerz, Betrug – Tod. Nicht ohne Grund sind das die zentralen Themen in der Kunst. Keine gute Geschichte kommt ohne sie aus. Auch die mittelalterliche Sage um die Beziehung der seelenlosen Nixe Undine zum edlen Ritter Huldbrand enthält all diese spannenden Aspekte des menschlichen Lebens. Sie inspirierte viele große Komponisten zu Meisterwerken. Neben Ravel, Debussy, Tschaikowski und Wagner auch den Komponisten Carl Reinecke. Er schuf unter dem Titel "Undine" die bedeutendste Sonate der Romantik für die Besetzung Flöte und Klavier. Diese wird am Samstag, 1. Juni, durch das Duo "Undine" zu Gehör gebracht. Die Flötistin Annette Becherer und der Pianist Frank Selzle widmen sich seit 2011 intensiv dem Repertoire für Querflöte und Klavier. Dabei streben sie besonders danach, den klanglichen Kontrast dieser beiden Instrumente in einen fruchtbaren Dialog zu überführen und in ihrer Symbiose die Möglichkeiten dieser Besetzung auszureizen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab18.30 Uhr. Im Eintritt von zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) ist auch der Eintritt zur Ausstellung enthalten.Sisi, das Landmädchen aus Possenhofen am Starnberger See, war in Wien als Kaiserin wider Willen (Hamann) sehr unglücklich und versuchte daher, in eine poetische Gegenwelt zu entfliehen. Vorbild war für sie der längst verstorbene Dichter Heinrich Heine, mit dem sie in spiritistischer Verbindung stand und der ihr ihre Gedichte diktierte. Die Gedichte blieben lange unter Verschluss und wurden erst 1984 veröffentlicht. Dr. Dirk Heißerer wird sich am Dienstag, 4. Juni, in seinem Vortrag „Was Heinrich Heine ihr eingeflüstert hat“ mit Kaiserin Elisabeth und ihr poetisches Tagebuch beschäftigen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 17 € (ohne Ausstellungsbesichtigung). Es ist eine Anmeldung bei der vhs Aichach-Friedberg unter Telefon 08251/8737-0 oder unter www.vhs-aichach-friedberg.de erforderlich (Kursnummer R00008B).„Zu Gast bei Kaiserin Elisabeth“ hat Dr. Martha Schad ihren Vortrag am Freitag, 21. Juni, überschrieben. Die in München geborene studierte Historikerin lebt und arbeitet als Autorin in Augsburg. Die Liste ihrer Publikationen ist lang und umfasst einige Erfolgsbücher. Zusammen mit Luzia Ellert schrieb sie 2004 das Buch „Zu Gast bei Kaiserin Elisabeth und König Ludwig II“. Darin werden die Beiden von der kulinarischen Seite her vorgestellt. Es geht aber auch um Tafel- und Vorlegegeschirr sowie Speisekarten und Tischwäsche, die etwas verraten von dem königlich/kaiserlichen Leben und dem Luxus an den Höfen. Und es geht auf die kulinarischen Eigenarten der Herrscher ein. Damit trifft Martha Schad genau das Thema der diesjährigen Sonderausstellung. Beginn des Vortrages ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Im Eintritt von fünf Euro ist auch der Eintritt zur Ausstellung enthalten.Am Samstag, 29. Juni ist der Park des Sisi-Schlosses wieder Treffpunkt für rund 200 Retriever und ihrer Besitzer. Die Landesgruppe Süd im Deutschen Retriever Club e.V. veranstaltet im Park des Sisi-Schlosses ihre Spezial-Rassehundeausstellung. Geprüft werden alle sechs Retrieverrassen, nicht nur die bekannten Golden Retriever und Labrador, sondern auch der Chesapeake-Bay, der Curly-Coated, der Flat-Coated und die kleine Rasse der Nova-Scotia-Duck-Tolling-Retriever. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei.Am Sonntag, 7. Juli, findet das Barockpicknick im Schlosspark am Sisi-Schloss statt. Kammermusiker aus der Region unterhalten ab 16 Uhr die Besucher mit festlicher Instrumental- und Vokalmusik von der Renaissance bis zur Neuzeit. Viele Besucher bringen dazu ein Picknick mit und genießen es auf der grünen Wiese im Schlosspark. Der Eintritt ist frei.Mit Herzog Karl Theodor in Bayern, dem Lieblingsbruder der Kaiserin, beschäftigt sich Brigitte Neumaier am Freitag, 9. August. Herzog Karl Theodor in Bayern war der Lieblingsbruder von Kaiserin Elisabeth. Der Herzog in Bayern, der auch Besitzer des Unterwittelsbacher Wasserschlosses war, hatte als Augenarzt großes Ansehen in der Bevölkerung. Bei seinen Patienten führte er kostenlose Operationen durch und gründete die „Augenklinik Herzog Carl Theodor“ in München. Brigitte Neumaier erzählt in ihrem Vortrag über Herzog Karl Theodors Leben und Wirken. Der Eintritt beträgt fünf Euro, in diesem Betrag besteht auch die Möglichkeit, die Ausstellung zu besichtigen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr.Dank der bis heute äußerst populären »Sissi«-Filme ist sie als Mutter der berühmten Kaiserin von Österreich durchaus ein Begriff: Herzogin Ludovika in Bayern (1808-1892). Ganz im Gegensatz zu ihrer Präsenz in der Populärkultur steht das Wissen über die historische Persönlichkeit, denn Ludovika wurde von der Wissenschaft bisher links liegen gelassen. Dies ändert der Historiker Christian Sepp, der 2019 die erste Biografie über das Leben der Herzogin vorlegt. Er bringt nicht nur die vielschichtige Persönlichkeit einer ungewöhnlichen Frauenpersönlichkeit zum Vorschein, sondern widerlegt auch einige gängige Thesen der bisherigen Forschung. Der Vortrag „Herzogin Ludovika in Bayern und ihr Jahrhundert“ am Freitag, 20. September, beginnt um 19.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Im Eintritt von fünf Euro ist auch der Eintritt zur Ausstellung enthalten.Außerdem stehen im Herbst noch die Schleppjagd beim Sisi-Schloss am Sonntag, 29. September, sowie ein Konzert mit Rosy Lutz und der Kleeblattl Musi auf dem Programm. Am Freitag, 25. Oktober, darf ab 19.30 Uhr „Bayerisch g´redt und g´lacht“ werden. Im Preis von acht Euro ist auch der Eintritt zur Ausstellung enthalten. Der Kartenvorverkauf im Info-Büro der Stadt Aichach startet am 9. Oktober.Die Ausstellung im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach (Klausenweg 1) ist geöffnet bis Sonntag, 27. Oktober, Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr.Den Flyer zur Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach mit allen Veranstaltungen des Rahmenprogramms können Sie auf der Homepage der Stadt Aichach unter www.aichach.de/Sisi-Schloss herunterladen oder beim Info-Büro der Stadt Aichach unter Tel. 08251/9020 oder per Mail unter rathaus@aichach.de anfordern. Alle Termine finden Sie auch im Veranstaltungskalender der Stadt Aichach unter www.aichach.de/Veranstaltungen.