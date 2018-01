Paartalia Opening Party 2017

Am 30. Dezember 2017 war die Erstaufführung des gesamten neuen Showprogramms der Paartalia Aichach für die Faschingssaison 2017 / 2018 in der TSV Halle.

Zum 45. Gründungsjubiläum zeigt die Paartalia Faschingsgesellschaft Aichach alles was mit dem Thema "Hoamat" verbinden ist.Der Kinderprinz Tobias I. führt mit seiner Prinzessin Isabell den kleinen Hofstaat der Paartalia an. Die Nachwuchsgarden zeigen das Wittelsbacher Land in all seinen Facetten.Mal tanzen sie im Sisi-Schloss, mal auf den Aichacher Volksfest.Auch der große Hofstaat, geführt von seiner Tollität Prinz Christopher II. und seiner Lieblichkeit Prinzessin Andrea ist tänzerisch und musikalisch überall im bayerischen Alpenland unterwegs.



Nach dem anspruchsvollen Showprogramm ging für die Partygäste der Partyabend mit DJ Heiner vergnügt weiter.