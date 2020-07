Neue Radtouren jetzt komplett beschildert: Auch GPX-Dateien für unterwegs auf der Internetseite

Generell werden alle Radstrecken im Wittelsbacher Land durch das erfahrene Planungsbüro topplan ausgeschildert und regelmäßig überprüft. Wem ein fehlender oder beschädigter Wegweiser auffällt, soll sich gerne direkt mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg, Bereich „Tourismus“ in Verbindung setzen: tourismus@wittelsbacherland.de oder Tel. 08251 92-259.Für alle Radtouren im Wittelsbacher Land gibt es übrigens die Möglichkeit, sich für unterwegs die gpx-Datei herunterzuladen, auf www.wittelsbacherland.de. Ganz frisch ist dort nun auch die 20 Kilometer lange, idyllische „Direktverbindung“ zwischen den beiden Ausstellungsorten der Bayerischen Landesausstellung zu finden, durch das Paartal und entlang des Altbayerischen Oxenwegs.Zu den Abbildungen:Für die Radtouren durch das Wittelsbacher Land gibt es Wegweiser mit der Angabe des Zielorts und der Entfernung. Die Signets darunter informieren darüber, wo die Themenrouten verlaufen – hier u. a.- Signet „Direktverbindung“- Signet „Wittelsbacher Spuren-Tour“Wie in ganz Bayern gibt es zur besseren Orientierung unterwegs zusätzlich immer wieder sogenannte „Zwischenwegweiser“, die ohne Themen-Signet die Fahrtrichtung an der jeweiligen Stelle anzeigen.Das Bild 6887 zeigt einen solchen Zwischenwegweiser, hier in Herrgottsruh.