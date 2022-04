Mit Jesus auf dem Weg

Emmausgang nach Ecknach

Zum Gedenken an die Jünger von Emmaus machten sich Jugendliche und Erwachsene am Ostermontag auf den Weg von Aichach nach Ecknach. An fünf Stationen, Stadtpfarrkirche, Schrebergärten im Stadtgarten, Einkaufszentrum Milchwerk, Marienmartel an der Ecknach sowie vor der Ecknacher Kirche regten Gedanken der Pastoralreferenten Markus Drößler und Julia Winter zum Nachdenken über die Bedeutung von Schöpfung, Konsum und Heimat an.Der abschließende Familiengottesdienst in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Ecknach wurde musikalisch vom Kirchenchor unter der Leitung von Alfons Huber gestaltet.Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich bei allen Beteiligten und wünschte ein frohes und gesegnetes Osterfest.