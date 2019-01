Mit dem Nachtwächter durch Aichachs Altstadt

Ausgestattet mit Hellebarde, Signalhorn, einem langen Mantel als Wetterschutz und natürlich einer Laterne waren sie über 600 Jahre in Aichach tätig. Die Rede ist von den Nachtwächtern. Ihre Funktion als Feuerwache und Zeitansager haben sie längt verloren, doch in anderer Rolle sind sie inzwischen wieder aktiv: als Stadtführer. Auch in Aichach gibt es Nachtwächterführungen, bisher vor allem bei Veranstaltungen. 2019 werden nun erstmals auch fünf öffentliche Nachtwächterführungen durch die historische Altstadt angeboten – als Ergänzung zu den monatlichen Stadtführungen.

Eher zufällig sei er zu seiner Rolle als Nachtwächter gekommen, berichtet Franz Gutmann. Inzwischen hat er sich tief in die Materie eingearbeitet, seine Ausrüstung vervollständigt und bietet seit rund vier Jahren Nachtwächterführungen in Aichach an. Er tritt damit auch die Nachfolge von Bernhard Rössner an, der über 25 Jahre in Aichach als Nachtwächter unterwegs war – nicht zuletzt bei den Mittelalterlichen Markttagen. 2019 wird die Zusammenarbeit mit der Stadt ausgeweitet und Franz Gutmann bietet zusätzlich fünf öffentliche Nachtwächterführungen an. Die Kosten dafür trägt die Stadt, d.h. für Bürger und Besucher ist die Führung kostenlos.Neben der Stadtgeschichte und den Sehenswürdigkeiten kennt Nachtwächter Franz Gutmann auch viele Anekdoten und erzählt einiges aus dem Leben seiner „Vorgänger“. Oft seien es Handwerkergesellen oder frühere Soldaten gewesen, die sich als Nachtwächter zusätzlich etwas Geld dazu verdienten. Reich wurde man davon freilich nicht, der Wochenlohn betrug gerade mal einen halben Gulden, berichtet Gutmann. Zum Vergleich: Ein Handwerker verdiente einen Gulden pro Tag. Ab dem 13. Jahrhundert standen Nachtwächter in Diensten der Stadt Aichach, letzte Aufzeichnungen gibt es aus der Zeit um 1880.Wer mit dem Nachtwächter Aichachs Altstadt erkunden möchte, hat dazu an folgenden Terminen Gelegenheit: Freitag, 22. Februar, 22. März, 20. September und 8. November. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, im September um 19.30 Uhr. Außerdem bietet Nachtwächter Franz Gutmann am Samstag, 27. April, um 18.00 Uhr eine Kinder- und Familienführung an.Treffpunkt ist immer der Eichenhain am Tandlmarkt (vor dem Verwaltungsgebäude). Die Nachtwächterführungen sind kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich.Die genauen Termine finden Sie auch im Veranstaltungskalender der Stadt Aichach unter www.aichach.de. Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251 902-0.