Kultur-Frühschoppen mit "SingaCHORd"

Aus Freude und Spaß am Singen haben sich die fünf Sängerinnen und drei Sänger des A capella-Ensembles "SingaCHORd" zusammengefunden. Davon kann man sich am Sonntag, 8. Juli, überzeugen. Dann geben sie im Rahmen eines Kultur-Frühschoppens im Schützenheim der Königlich Privilegierten Feuerschützen Aichach e.V. (Knollerweg 8) ein Konzert. Beginn ist um 10 Uhr.

"SingaCHORd", das sind „best agers“ aus den unterschiedlichsten Berufen, allesamt keine Gesangsprofis, aber mit viel Freude und Spaß am Singen. Ihre Zuhörer möchten sie be“swingen“ und so ist ihre Musikrichtung breit gefächert, von Swing über Schlager bis zu Balladen und Jazz. Sie proben einmal im Monat und sind offen für alles, was ein kleines Ensemble singen kann.



Die Besucher des Kultur-Frühschoppens erwartet aber nicht nur musikalische Unterhaltung, in der Pause können sie auch ein Weißwurstfrühstück oder Kaffee und Kuchen genießen.



Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der Aichacher Kulturszene ist frei.



Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach, Tel. 08251 902-0.

