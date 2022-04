Kultur am Sonntag - neues Veranstaltungsformat der Stadt Aichach

Früher war es das „Kulturcafé“ im Café Koch, ab sofort findet „Kultur am Sonntag“ im oder am Schützenheim statt. Termin ist immer der letzte Sonntag im Monat, Beginn jeweils zu einem späten Sonntagsfrühstück um 11 Uhr. Im Sommer wird so oft es geht im Freien gespielt. 2022 gibt es sechs Veranstaltungen, die Planungen gehen bereits bis 2023. Der Eintritt ist jeweils frei!

Gleich zu Beginn gibt es junge, frische Gesangskunst, wenn Schülerinnen und Schüler der bekannten Aichacher Sängerin Janina Maria Schmaus am 24. April ihr Können präsentieren.

Den zweiten Termin am 29. Mai sollten sich alle Freunde der bayerischen Poesie vormerken: dann gibt es Mundart-Gedichte von Rosy Lutz im Wechsel mit gepflegten Hackbrettklängen von Manuela Weichenberger.

