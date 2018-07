Kolpingsfamilie Augsburg-Zentral besucht die Stadt Aichach

aus Augsburg schon am Bahnhof willkommen heißen und freute sich über deren Interesse an der Kreisstadt Aichach. Gerne nahmen die Damen und Herren um Organisatorin Ursula Kreisel die Informationen zur Stadtentwicklung und über die aktuell laufenden städtischen Maßnahmen auf. Stadtrat und langjähriger Zweiter Bürgermeister Dieter Heilgemeir, lange Jahre auch Diözesanvorsitzender BDKJ, freute sich über das Wiedersehen mit Kolping-Diözesanpräses Alois Zeller, der im Jahre 2016 zum Domvikar ernannt wurde. Bei der anschließenden Stadtführung erläuterte Dieter Heilgemeir Aichachs Stadtgeschichte. In nachvollziehbaren Geschichten verpackt, brachte Heilgemeir die geschichtlichen Gebäude und Straßenzüge näher und präsentierte sich als absoluter Kenner der früheren Entstehungsgeschichte der Stadt. Keine Frage blieb unbeantwortet und Heilgemeir glänzte als „echtes Aichacher Stadtlexikon“. Auch der Besuch des Stadtmuseums gehörte zum Programm des Kolpingausfluges.