Königliche Klänge

Orgelmeditation in der Aichacher Stadtpfarrkirche





Werner Zuber vom Amt für Kirchenmusik des Bistum Augsburg überzeugte bei einer Orgelmeditation am Dreikönigstag mit Werken von Henry Purcell, J. S. Bach ,César Franck und Bruce Steane sowie eigenen Improvisationen auf der Klais-Orgel in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Stadtpfarrer Herbert Gugler sprach dazu verbindende Gebetstexte der Theologen Karl Rahner und Paul Weismantel zu den Aspekten „Stern“ und „Aufbruch“. Die zahlreichen Mitfeiernden bedankten sich am Ende des Gottesdienstes mit lang anhaltendem Applaus für eine besinnliche Stunde am Dreikönigstag.