"Kinder stark machen" 4. Bayerisches Kinderturnfest in Aichach

1.700 junge Sportler im Alter von 6 bis 12 Jahren werden in neun Wettkämpfen an den Start gehen. Sie werden von über 100 Trainern betreut und von 80 Kampfrichtern bewertet. Allein für den Turnwettkampf Turn10® gibt es 530 Meldungen, eine Herausforderung für die Wettkampfleitung. Des Weiteren finden folgende Wettkämpfe statt: Rhythmische Gymnastik P-(Pflicht)-Übungen, Rhythmische Sportgymnastik Mäuse-Cup, Turnergruppenwettkampf/ Kindergruppenwettkampf (TGW/KGW),Turnerjugend-4(3)-Kampf, Tanzwettbewerb Dance’n more und Challenge Hits in der Bewegten Sporthalle. Für die Wettkämpfe stehen Schulturnhallen, das städtische Freibad und das Josef-Bestler-Stadion zur Verfügung, die Teilnehmer übernachten in den Schulen.Das Besondere an Aichach ist, dass fast alles rund um das Schulzentrum stattfinden kann.Zusätzlich unterstützen rund 300 Helfer aus allen Vereinen, die an den Start gehen, und vor allem vom TSV Aichach die Veranstaltung. Sie werden am letzten Juli-Wochenende Hallen vorbereiten, Pavillons aufbauen, den Kindern den Weg weisen, 3000 Frühstücke bereitstellen und viele weitere unabkömmliche Dinge tun, ohne die solch ein Turnfest nicht möglich wäre. „Wir freuen uns sehr, dass wir als Vereinsausrichter des Bayerischen Kinderturnfests auf unsere Leute zählen können."Ganz Aichach freut sich auf die Turner und Turnerinnen aus Bayern und bringt sich auf unterschiedlichste Art und Weise ein.“, erläutert Peter Hermannstädter, 2. Vorstand des TSV Aichach und Organisator des Kinderturnfests. „Ehrenamt wird nach wie vor gelebt – das Kinderturnfest ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir werden den Sportlern und Besuchern beste Rahmenbedingungen bieten und sind stolz darauf, dieses Event im Wittelsbacher Land veranstalten zu können.“, ergänzt Dr. Klaus Metzger, Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg, der mehrere Sportstätten und Übernachtungs-möglichkeiten zur Verfügung stellt.Die Turner und Turnerinnen der TSV Aichach sind auch mit viel Spaß dabei.„Turnfest ist viel mehr als einfach nur auf einen Wettkampf fahren. Turnfest istGemeinschaft, Horizonterweiterung, viel Spaß und vor allem Begegnung mit Gleichgesinnten“, sagt Christine Königes, Vorsitzende der Bayerischen Turnerjugend im BTV.Auf der Showbühne wird deshalb täglich der Turnfest-Flashmob getanzt. Außerdem gibt es Stacking Shows, Tanzshows und jede Menge andere Darbietungen zu sehen. Die Showbühne kann von den Teilnehmern auch für spontane Auftritte genutzt werden. Wer trinken, essen oder relaxen möchte, der wird auf der Verzehrmeile bestens versorgt! Dort grenzt auch der Turnfestmarkt an, bei dem verschiedene Firmen ihre Produkte und Informationen ausstellen. Ein besonderes Mitmachangebot ist die Bewegte Sporthalle in der Wittelsbacher Realschule. Unter der Leitung von Helmut Diener lernen die Kinder hier ein spiel- und erlebnisbetontes, normfreies Turnen kennen, ein freies sich Bewegen an und mit Geräten als Gegenpol bzw. Ergänzung zum wettkampforientierten Gerätturnen. Der Schwerpunktliegt beim Bauen und Entwickeln von Bewegungslandschaften zu Erlebnissituationen für Wagnis, Gemeinschaft, Spaß, Gesundheit, Körperwahrnehmung, Gestaltung/Show und Können.Die Turngala im Rahmen des Bayerischen Kinderturnfests ist der Treffpunkt für alle, die gerne Show und Leistung vereint sehen. Rund 200 junge Künstler zeigen mit ihren Gruppen jeweils eine hochkarätige Show aus den Bereichen Turnen, Tanz, Akrobatik und vielem mehr. Sie findet am Samstag um 15 Uhr und um 19 Uhr statt. Für die Nachmittagsvorstellung gibt es noch Karten an der Veranstaltungskasse vor Ort zu erwerben. Die Abendgala ist bereits ausverkauft.Alle Informationen gibt es auch unter kinderturnfest.bayern-turnen.de