Kaiserin Elisabeth - Ausstellung 2017: Lebens(t)raum & Wirklichkeit im Sisi-Schloss Unterwittelsbach

Die Ausstellung begleitet Elisabeth durch die Welten, Lebenstraum und die Wirklichkeit. Die Zeit des Biedermeiers mit der Liebe zur Schönheit, Poesie und Wohnlichkeit und gleichzeitig die kühle Welt des Wiener Hofes. Beeindruckende Exponate, Mode und Alltagsgegenstände zeigen die Sehnsucht der jungen Monarchin nach Glück.Musikalisch wurde der Eröffnungsabend vom Bela-Radies-Ensemble aus Ungarn umrahmt.Die Ausstellung wird mit Rahmenprogramm am 21. Juli 2017, "München leuchtete - die Literatur der Prinzregentenzeit", am 15. September 2017, " Sigi Brandl lädt zum Mitsingen ein", und am 22. September 2017,"Ludwig Thoma - zum 150. Geburtstag" begleitetDas Wasserschloss in Unterwittelsbach, heute Sisi-Schloss genannt, gehörte zwischen 1838 und 1888 Herzog Max in Bayern, dem Vater Elisabeths und blieb bis 1958 im Familienbesitz der Wittelsbacher. Hier verbrachte Sisi unbeschwerte Kindheitstage.