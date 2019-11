Inthronisation Galaball in Aichach am 9. November 2019

Am Samstag, 9. November 2019 fand in der ausverkauften TSV-Halle die Inthronisation des neuen Prinzenpaars statt.

Erst zeigten die Kinder- und die großen Garden Kostproben aus dem neuen Programm.Dann der Höhepunkt des Abends: das Geheimnis um das neue Prinzenpaar der Paartalia Aichach wurde gelüftet.Seine Tollität Prinz Ulrich I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela wurden feierlich in ihr Amt eingeführt.Die 30-jährige Daniela Augustin aus Stockensau ist Bäckereifachverkäuferin. Sie ist seit 12 Jahren bei der Paartalia. Sie hat angefangen in der Jugendgarde. Sie tanzt und reist gern und fährt gerne Ski. Der 34-jährige Schreinermeister Ulrich Singer wohnt in Aufkirchen bei FDB.. Seine Hobbys sind Fußball spielen, Wandern, Reisen und Skifahren. Er engagiert sich im Burschenverein, Schützenverein und Sportverein. Die neuen Tollitäten nahmen den Rathausschlüssel von Bürgermeister Klaus Habermann in Empfang. Später tanzte das neue Prinzenpaar seinen wunderschönen Walzer.