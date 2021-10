Heuer gibt es wieder einen Christkindlmarkt in Aichach

Nach einem Jahr Zwangspause wird es heuer auf dem Aichacher Stadtplatz wieder verführerisch nach Glühwein, Punsch, Bratwurstsemmel und Honiglebkuchen duften. Der Platz rund ums Rathaus verwandelt sich für den Aichacher Christkindlmarkt in einen zauberhaften Weihnachtswald. In den rund 30 Hütten werden ab 26. November nicht nur Adventsdeko, Christbaumschmuck und Krippenzubehör angeboten, sondern auch viele Köstlichkeiten.

Rahmenprogramm

Rathausadventskalender

Christkindlmarkt für Kinder

Alternativer Christkindlmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Um mehr Platz zu schaffen und Abstände einhalten zu können, wird der Markt bis hinter den Sparkassenbrunnen erweitert. Auch in der Hubmannstraße wird es wieder Marktstände geben, ebenso rund um den Maibelisk. Für Christkindlmärkte gelten in Bayern aktuell nur wenig Einschränkungen, das heißt die Besucher können Glühwein und Bratwurst ohne Maske und Einlasskontrollen genießen. Sollte es infolge eines erhöhten Infektgeschehens zu erneuten Auflagen kommen, wird die Stadt Aichach dies zeitnah kommunizieren und umsetzen.Während der Christkindlmarkt selbst fast wie immer ablaufen soll, gibt es beim Rahmenprogramm einige Änderungen. Auf die Bühne vor dem Rathaus wird heuer verzichtet. Allerdings gibt es Führungen mit dem Nachtwächter, Adventgeschichten im Spitalgarten und ein Konzert „Christmas on the rox“ am Samstag, 18. Dezember, im Spitalhof. Um 18 und um 19.30 Uhr gibt es dann weihnachtliche Musik von besinnlichem Swing bis Rock, ganz in Tradition der IG Rock.Am Freitag, 17. Dezember, und Samstag, 18. Dezember, öffnen im Rahmen der „Nacht der Lichter“ zudem die Aichacher Einzelhändler länger, Freitag bis 20 und Samstag bis 18 Uhr.Ab Mittwoch, 1. Dezember, öffnet sich täglich ein Fenster des Rathausadventkalenders. Die Fensterbilder, die nach und nach zum Vorschein kommen, stammen in diesem Jahr von Mitgliedern des Kunstvereins Aichach.Viele kleine Details und Angebote machen den Aichacher Christkindlmarkt zu einem beliebten Ziel für Familien. So gibt es niedrigere Tische extra für Kinder und das kulinarische Angebote für die Kleinen ist mit einem Aichi-Signet gekennzeichnet. Ein Jahr Pause macht die Kinderhütte, in dem die Buben und Mädchen sonst basteln oder malen konnten. Dafür gibt es für die Kleinen eine Tour durch Aichach mit Märchen und Weihnachtsgeschichten. Und im Spitalgarten werden an den Wochenenden Adventsgeschichten erzählt.Am Schlossplatz verkaufen am Sonntag, 28. November, Vereine und karitative Einrichtungen allerlei Weihnachtliches für einen guten Zweck. Der Alternative Christkindlmarkt ist von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Zudem haben die Aichacher Einzelhändler an diesem Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.Der Aichacher Christkindlmarkt hat ab Freitag, 26. November, täglich zu folgenden Zeiten geöffnet:Montag bis Donnerstag: 17.00 – 20.00 UhrFreitag: 17.00 – 21.00 UhrSamstag: 14.00 – 21.00 UhrSonntag: 14.00 – 20.00 UhrMehr Infos unter www.aichach.de/Christkindlmarkt und www.aichach.de/Rathausadventskalender.