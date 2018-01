Große Operettengala zum Jahreswechsel in Aichach

Günter Schulzke präsentierte die große Operettengala in Aichach 

Mit einer großen Operettengala wurde am 3. Januar 2018 im voll besetzten Pfarrzentrum Aichach das neue Jahr begrüßt.Mit viel Humor sorgten der Stimmenimitator und Parodist Jürgen Hammerschmidt und die hervorragenden Solisten mit dem Johann-Strauss-Salonorchester, unter der Leitung von Andreas Lüpke für ein schwungvolles Konzerterlebnis.Wie die Jahre zuvor interpretierten hochkarätige Solistinnen und Solisten die heiteren und beschwingten Melodien. Mit dabei waren der Tenor Eugene Amrsmann, die Sopranistin Stefanie C. Braun, die Sopranistin Katrin Fuchs sowie der Spieltenor Andreas Sauerzapf.Begleitet wurden die Interpreten vom Johann-Strauß-Salonorchester, unter der Leitung von Andreas Lübke.



Jürgen Hammerschmidt setzte auf zeitgemäße Parodien, mal als Udo Lindenberg oder als Jogi Löw mit intellektuellem Wortwitz und viel Stil.Der Tenor Eugene Amesmann gastiert mittelweile rund um den Globus bei verschiedenen Operettenkonzerten.Die mehrfach preisgekrönte Sopranistin Stefanie C. Braun war Mitglied des Opernstudios der Oper Zürich, gastierte in der Bayerischen Staatsoper und der Washington National Oper.Die gebürtige Wiener Sopranistin Katrin Fuchs gastiert regelmäßig in Baden, Wien und an der Staatsoperette Dresden.Der Wiener Spieltenor Andreas Sauerzapf ist seit 2010 Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden. Er ist auch regelmäßiger Gast in Baden und Wien.Nach etlichen Zugaben endete der rundum gelungene Konzertabend.Wie schon in der letzten 13 Jahren geht der Reinerlös der Benefizveranstaltung an die Kartei der Not.