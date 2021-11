Glaube kann heilen

Heilungsgebet in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Immer mehr Zulauf findet das in unregelmäßigen Abständen angebotene Heilungsgebet in der Aichacher Stadtpfarrkirche. „Dieses Mal kamen 80 Interessierte am Donnerstagabend“, freute sich Stadtpfarrer Herbert Gugler. „Dadurch zeigt sich, dass das Bedürfnis nach Heilung stark ausgeprägt ist. Jesus in der Kirche wird dies zugetraut", so Pfarrer Gugler.Der Geistliche segnete jeden Gläubigen einzeln mit dem Allerheiligsten. Weihrauch, Licht, Lieder und Gebete aus Medjugorje, die zu Herzen gehen ,sorgten für eine wohltuende, beeindruckende Atmosphäre.