Gemeinde-Freundschaft zwischen Adelzhausen und drei ungarischen Orten besiegelt!

Am Wochenende wurde nach langer Vorarbeit die Vereinbarungsurkunde der Gemeinde-Freundschaft zwischen der Gemeinde Adelzhausen und den Gemeinden Sharhida, Bak und Bocfölde (Ungarn) besigelt.Bereits am Donnerstagabend wurden die ungarischen Gäste in Adelzhausen empfangen und privat bei den Gastfamilien untergebracht. In Augsburg bekamen die Gäste eine Brauereibesichtigung mit Umtrunk, bevor sie Zeit für einen Stadtbummel in der Fuggerstadt zur Verfügung hatten. Mit dem Besuch des Dorffestes der KLJB Adelzhausen nahm der Freitag seinen Ausklang.Durch die offizielle Besiegelung sollen die seit 2011 bestehenden freundschaftlichen Beziehungen und Verbindungen zwischen Vereinen, Institutionen, Gruppen und Privatpersonen der Gemeinden Adelzhausen, Bak, Sharhida und Bocfölde vertieft und gefestigt werden. Es ist der gemeinsame Wille der Vertretung der Gemeinden aus Bayern und Ungarn, weitere Kontakte zwischen Bürgerschaft und zwischen gesellschaftlichen Gruppen anzustreben und zu fördern.Text/Foto: Peter Haug/Irene RungViele Adelzhausener kamen und feierten gemeinsam am Samstagabend im St. Georgsaal mit den ungarischen Gäste einen ausgedehnten Folkloreabend. Dabei wurde die Besucher mit zahlreichen ungarischen Spezialitäten sowie eigenen Wein und Schnaps (Palinka) in großen Mengen verköstigt. Der Nacht wurde zum Tag und am frühen Sonntagsmorgen enthüllte man mit allen Anwesenden die Ortstafel, die auf die ungarische Gemeinde-Freundschaft hinweist. Die Teilnehmern werden die schönen und erlebnisreichen Tage lange in Erinnerung bleiben und im Jahr 2019 wird ein Gegenbesuch im Kalender zu finden sein.