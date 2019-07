Freundschafsbesuch in Ungarn

Nach fast 10 Stunden Fahrt mit Zwischenpausen wurden wir in Bak mit einem Begrüßungstrunk- und essen empfangen, bevor wir an die Gastfamilien aufgeteilt wurden.Am nächsten Tag stand eine Ausflug nach Budapest auf dem Programm. Ein wunderschöner Panoramablick über die Donau auf Pest und die Fischerbastei gab Gelegenheit für unzählige Fotos.Samstag Vormittag wurde mit den Gastfamilien verbracht.Um 17 Uhr wurden mit einem Festakt zuerst in Bocfölde die Freundschaftsurkunden unterzeichnet und vor dem Gemeindenhaus eine Freundschaftstafel aufgestellt.Weiter wurde auch in Bak vor dem Faluhaz eine Freundschaftstafel enthüllt.Anschließend wurde gemeinsam mit zahlreiche ungarischen Bürgern ein Folkloreabend ausgiebig gefeiert mit ungarische Spezialitäten und bayerischem Bier. Für das Musical "Elisabeth" und die Volkstänze die Tanzgruppe aus Valicka Völgye erhielten die ungarische Darsteller viel Applaus.Am Sonntag saßen wir schon um 9 Uhr im Bus zur Heimreise. Mit kurzen Pausen und Einkehr zum Abendessen im Gasthof „Zur Post“ in Nußdorf kamen wir pünktlich um 20 Uhr in Adelzhausen an.Es waren vier schöne und erlebnisreiche Tage mit ungarischer Gastfreundschaft. In 2 Jahren werden wir die ungarischen Freunde in Adelzhausen wiedersehen, wenn 2021 das zehnjährige Bestehen der Freundschaft gefeiert wird.