Fensterwelten - Ohne Kunst wird es still in Aichach

Aichach : Rathaus | ...deshalb möchten wir, wenn auch leise, unsere Aktivitäten in Form von Fotografie im Rathaus vorstellen.Corona hinterlässt besonders in Kunst und Kultur eine harte Kerbe, nichts ist mehr wie es war, die Blickrichtung hat sich in jeder Hinsicht verändert. So kommt die Foto-Ausstellung mit dem Thema „Fensterwelten“ gerade richtig. Aktive Mitglieder des Fotoclub Aichach stellen die Ergebnisse ihrer fotografischen Studie vor.In den Gängen des historischen Rathauses werden vomzu den üblichen Öffnungszeiten, Bilder zu sehen sein, Werke, welche die weißen Wände mit Motiven aus der Welt der Fenster bespielen. Viele fragen sich: Was gibt es an einem Fenster zu fotografieren, was ist so interessant? Nun, zu sehen sind viele Charaktere: Alte Fenster und auch neuere, Fenster in klein und groß, Ausblicke sowie Einblicke, schwarz-weiß oder farbig. Gerahmt, Leinwand oder Aludibond.

Zu sehen sind Aufnahmen, die durch ein waches Auge entdeckt und mit Fotografie konserviert wurden - Motive hat man zu Kompositionen verarbeitet. An Ideen hat es den elf Ausstellern jedenfalls nicht gemangelt.

Wir würden uns sehr freuen wenn recht viele Interessierte die „Kunstpause“ nutzen um sich die Ausstellung anzuschauen.Fenster sind für uns heute etwas Selbstverständliches. Sie müssen energieeffizient sein, dicht aber auch optisch wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten offen lassen. Egal ob Gotik, Jugendstil, Mittelalter oder typisch regionale Traditionen, prunkvoll oder eher einfach – die Entwicklung der Architektur hat sich auch hier immer weiter entwickelt und spiegelt sich in unseren Fenster wider. In jeder Stil-Epoche zeigen sie sich anders, immer wieder angepasst und neu.Fenster, jeder hat sie aber keiner macht sich große Gedanken über die Lichtquelle und das Lüftungselement in unseren Häusern, früher nutzte man sie auch zum „Fensterln“.Während das englische Wort „Window“ im germanischen „Windauge“ steckt, hat das uns bekannte Fenster seinen Ursprung im lateinischen „Fenestra“.Unsere Ausstellerhaben in beachtenswerter Weise ein abwechslungsreiches „Fensterprogramm“ als Stilelement eingebracht.