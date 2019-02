Erster Närrischer Showabend in Aichach

Am 25. Januar 2019 fand der erste närrische Showabend der Paartalia Faschingsgesellschaft statt.

In der ausverkauften TSV Halle in Aichach zeigten neben der Paartalia

auch Zell ohne See aus Griesbeckerzell, Paartal Au Waidhofen, Hollaria Augsburg e.V. und Laudonia Lauingen ihr aktuelles Showprogramm.

Schillernde Kostüme, fetzige Rhythmen, spektakuläre Hebefiguren und jede Menge Applaus– es war viel geboten beim Ersten Närrischen Showabend der Paartalia Aichach.Zu Beginn des Abend begrüßte Matthias Bodensteiner, Zeremonienmeister der Paartalia die Gäste und führte durch das Programm des Ersten Showabends.Erst zeigte die Paartalia unter dem Motto "Magic" ihr gesamtes Showprogramm.Beginnen durften die Nachwuchsgarden..Im Anschluss zeigte der große Hofstaat des Gastgebers sein Können mit seinem offiziellen Teil mit Gardemarsch und Prinzenwalzer.Bei den Nachbarn aus Griesbeckerzell steht heuer Party auf dem Programm.Im Anschluss an eine kurze Pause stand die Papatalia, die Väter des Nachwuchses schon in den Startlöchern.Wie gewohnt schwungvoll stürmte die Paartal Au aus Waidhofen auf die Bühne. Bei der Rock’n’Roll-Gruppe mit Hebefiguren blieb so einigen Zuschauern die Luft weg.Ein weiteres Highlight bot die Hollaria aus Augsburg.Zum Abschluss des Abends gehörte der Laudonia Lauingen die Bühne.