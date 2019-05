Ein Maulwurf erobert die Kinderherzen

Aichach : Stadtbücherei |

Mobiles Theater "pohyb´s und konsorten" zu Gast in Aichach.

Seit 7 Jahren gastieren Maike Jansen und Stefan Ferencz regelmäßig mit ihrem Theater im Pfarrzentrum „St. Michael“. Als Vorlage für ihre Aufführungen dienen beliebte Bilder- und Kinderbücher: Leo Lionnis „Frederick“, Paul Maars Geschichten vom „Sams“, Janoschs „Oh wie schön ist Panama“ und nicht zu vergessen der heißgeliebte „Grüffelo“ von Axel Scheffler. In diesem Jahr erlebten wir am 2. Mai die Uraufführung von „Der kleine Erdvogel“ nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Oliver Scherz und Eva Muggenthaler.Das Stück erzählt die Geschichte vom kleinen Maulwurf, der unbedingt fliegen möchte. Mit dem Satz „Ich will fliegen“ liegt er nicht nur seiner Mutter ständig in den Ohren, er nervt seine ganze Umgebung und alle anderen Tiere, denen er begegnet, mit diesem Wunsch. Die Fliegen, der Hahn und auch der Storch versuchen ihn mit ihren „Weisheiten“ davon abzuhalten, aber der kleine Maulwurf lässt sich nicht beirren. Erst die Eule gibt ihm den Rat, doch mal auf den Wind zu hören. Und je länger der Maulwurf dem Rauschen des Windes lauscht, desto weiter trägt es ihn davon. „Ich fliege!“, ruft der Maulwurf aufgeregt. Wenn das nicht nach Glück riecht?Wie nicht anders erwartet, ließen sich auch diesmal Kinder und Erwachsene von der Geschichte mitreißen . Mit einer Mischung aus Clownerie, Slapstick, Pantomime und Maskenspiel zeigten die beiden Schauspiel-Profis wieder einmal ihr unglaubliches Können, mit dem sie stets die Begeisterung und die Lacher des Publikums auf ihrer Seite hatten. Wir sind gespannt, mit welchem Programm sie im nächsten Jahr brillieren!