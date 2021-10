„Deutschland singt“ zum Tag der Einheit

In Aichach wurde die Aktion, die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterstützt wurde, von Gregor Holzapfel von der evangelischen Kirchenmusik organisiert. Schäuble zitierte in seinem Grußwort Yehudi Menuhin: „Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt.“ Er erinnerte dabei an die Menschen der DDR, die mit ihrer Stimme die Mauer zu Fall brachten. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann betonte, dass sich Aichach gerne an der Aktion beteiligt habe. Das Zusammenkommen sei ein Zeichen für Frieden und Freundschaft.