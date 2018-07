Aichacher Volksfest 2018

Am Samstag, den 14. Juli 2018 kam der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder nach Aichach und hielt eine Rede im vollbesetzten Festzelt. Am Abend dann gab es das große Feuerwerk.Zehn Tage, von 13 - 22.07. dauert das Volksfest in Aichach, das Bierzelt ist von 11.30 Uhr und der Vergnügungspark ab 13 Uhr, sonntags schon um 11 Uhr in Betrieb.