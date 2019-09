Aichacher Ruheständler informieren sich in Dillingen und Binswangen

Bei schönstem Sonnenschein erkundeten die Ruheständler mit zwei Stadtführern die interessantesten Punkte der schönen Altstadt, wie z.B. die Akademie für Lehrerfortbildung und das Dillinger Schloss.Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Malzstadel in Dillingen ging die Fahrt weiter nach Binswangen zur dortigen Synagoge.Herr Johann Urban vom Förderkreis der Synagoge erklärte der Besuchergruppe, dass die Synagoge untrennbar mit der Geschichte der Gemeinde verknüpft sei. Sie ist heute die älteste der im neumaurischen Stil errichteten Synagogen in Deutschland.Auf dem Rückweg machten die Aichacher Ruheständler noch eine Kaffeepause in den im März 2019 eröffneten Genusswelten in Asbach-Bäumenheim.