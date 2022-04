Aichach: Mit Straßenmusik ins Wochenende starten

Bei anregender Straßenmusik die Woche in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Das ist am 13. Mai am Aichacher Stadtplatz möglich. Die beiden Bands - die J J Blues Band und The Big Band Theory - sorgen für einen beschwingten Start ins Wochenende. Los geht es um 19 Uhr an der Spitalkirche und beim Maibelisk, der Eintritt ist frei.

Seit nun 34 Jahren überzeugt diemit ihrer eigenwilligen Mixtur aus traditionellem Blues und modernen Elementen. Coverversionen von Eric Clapton bis Muddy Waters finden sich genauso in ihrem Repertoire wie Eigenkompositionen, durchzogen mit Einflüssen von Jazz und Country. Den Zuhörer erwartet ein Feuerwerk an Spielfreude und Improvisationsfähigkeit. Dabei beherrscht die J.J. Bluesband die leisen Töne eines Unplugged Konzerts genauso wie knallende Clubgigs oder Open-Air Konzerte.Ralf Dippel (Drums), Jürgen Mill ( Gitarre, Vocals), Richard Harti Bauch ( Gitarre, Harp, Vocals), Hias Schröck ( Bass) und Brugi Weber ( Vocals) spielen in dieser Besetzung schon seit über 30 Jahren zusammen. „Ausgelernt haben wir aber noch lange nicht“, lautet die eindeutige Devise die es der Band ermöglicht immer neue Einflüsse zu integrieren.Neben den Songs, die die Band schon seit den Anfängen begleiten, bastelt die Band aktuell an neuem Material. Dabei kommen wie immer auch eigene Stücke nicht zu kurz. Gängige Klischees wie Strohhüte, schwarze Anzüge oder todtraurige Texte, die davon erzählen, dass der Hund gestorben ist oder Baumwolle pflücken echt für‘ n Arsch ist, sucht man bei der Aichacher Formation vergebens. Die eigenen Songs befassen sich mit allem Möglichen, was einem so im Alltag aufstößt, wobei es nicht autobiographisch zugeht - meistens wenigstens…Geht nicht, gibt‘s nicht. Werauf der Bühne erlebt, merkt sofort, dass diese fünf Musiker aus Augsburg ihr Motto wörtlich nehmen. Mit Bühnenoutfits, die an Funklegenden der 70er Jahre erinnern, und Songs, die mühelos alle Stile zwischen Jazz, Funk und Rock vereinen, hat sich die Band in ihrer Heimat zu Recht eine große Fanbase erspielt. Seit dem Jahr 2013 rocken sich die Schulfreunde durch Clubs und Festivals und machen jeden Gig zu einer großen Party. Dabei sorgen Valentin Metzger (Trompete) und Daniel Korger (Saxofon) für „Gebläse auf höchstem Niveau“ (TrendyOne), das von der Power einer einzigartigen Rhythmusgruppe aus Patrick Oster (Gitarre), Pascal Plangger (Bass) und Luis Rett (Drums) angetrieben wird.Zum breiten Repertoire der Band gehören sowohl ausgefeilte Eigenkompositionen als auch innovative Cover, die dem Original konsequent einen eigenen Stempel aufdrücken. Nachdem im Jahr 2017 mit „MAKE THE WORLD GREAT AGAIN“ das zweite Album der Band und das Video zur Single „Nie Wieder Sex“ erschienen sind, stand im März 2018 die große Jubiläumstournee an. Wer sich am eigenen Leib davon überzeugen will, wie gut tanzbare Grooves, kluge Arrangements und freie Improvisationen auf eine Bühne passen, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen.