60 Jahre: Katholische Landvolkbewegung begeht Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche Inchenhofen

Die Katholische Landvolkbewegung Aichach feiert in diesem Jahr ihr 60jähriges Jubiläum. Dies nahmen die Verantwortlichen um Vorsitzende Ulrike Meitinger zum Anlass, dieses Fest im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Wallfahrtskirche Inchenhofen zu begehen. Als ehemaliger Landvolkseelsorger und jetziger Generalvikar zelebrierte Dr. Wolfgang Hacker den Festgottesdienst und blickte auf die bewegte Geschichte der Aichacher Landvolkbewegung, die ihm sehr gut in Erinnerung ist.Zugleich konnte sich Konzelebrant Pfarrer Toni Siegel als der neue Landvolkseelsorger im Diözesanvorstand der Organisation vorstellen. Anschließend gab es auf dem Leahader-Zisterzienser-Platz noch viele angenehme Gespräche und einen kleinen Umtrunk als Dankeschön für die vielen treuen Landvolkmitglieder und Präsente für besonders Aktive.