16. Museumsnacht in Aichach: Kunst und Kultur bis Mitternacht

Nachts im Museum – das ist nicht nur der Titel eines Hollywood-Filmes, sondern in Aichach auch tatsächlich möglich. Bei der Aichacher Museumsnacht am Samstag, 12. Oktober, stehen die Museen und Sehenswürdigkeiten der Stadt im Mittelpunkt. Von 19 Uhr bis Mittenacht können die Besucher kostenlos Museen besichtigen, sehenswerte Ausstellungen besuchen und ein tolles Rahmenprogramm mit Lesungen, Musik und Führungen genießen. Bunte Lichtinstallationen zaubern wieder eine außergewöhnliche Atmosphäre. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher von Station zu Station. Der Eintritt ist frei.

Rathaus (Stadtplatz 48)

Haus der Senioren (Hinterm Turm 4)

Köglturm (Hinterm Turm 4)

Stadtmuseum und -archiv (Schulstraße 2)

Feuerwehrmuseum (Freisinger Str. 112)

SanDepot (Donauwörther Str. 36)

Vollzugsmuseum (Theodor-Heuss-Str. 42)

Sisi-Schloss (Klausenweg 1, Unterwittelsbach)



Apokalypse Museum (Zeller Str. 9, Sulzbach)

Kirchturmführungen (Stadtpfarrkirche, Danhauserplatz 2)

Musikalisches Rahmenprogramm

Kinderangebote

Infohütte am Eichenhain

Nachtwächterführung

Museumsrallye mit Museumspass

Shuttlebus

Im Rathaus ist die Ausstellung „Großes Wasser, Tiefe Wolken“ des Berliner Künstlers Wolfgang Lugmair zu sehen. Seine Ölbilder wirken in sich, strahlen Ruhe aus und treten dem Betrachter nicht mit schreienden Farben entgegen. Nie drängt sich dabei etwas in den Mittelpunkt, sondern es sind die dezenten Töne, die Menschen am Rande des Bildes, die Gegenstände, die seine Werke so unverwechselbar machen. Die Ausstellung im Rathaus ist bis 14. November zu sehen.Eine interessante Ausstellung der Mal- und Handarbeitsgruppe lädt zu einem Hausrundgang ein. Außerdem werden „ungarische Tänze“ unter der Leitung von Therese Isele-Juraske aufgeführt.Die Künstlergruppe Farbenfroh zeigt über 200 Bilder unter dem Titel „Unsere Bunte Welt“. Die sechs Hobby-Künstlerinnen Agnes Anderschitz, Verena Beck, Heidi Forster, Anni Huber, Edeltraud Izquierdo und Brigitte Nayda haben sich vor 21 Jahren bei einem Malkurs der Volkshochschule kennen gelernt.Die Sonderausstellung „fühlmal“ ist die Nachfolgeausstellung zu „Augenspiele“, die vergangenes Jahr in Aichach zu sehen war. Auch diesmal geht es um das Spiel mit den Sinnen, speziell dem Tasten und Fühlen. Höhepunkt ist ein schiefes Zimmer, in dem der Gleichgewichtssinn auf eine harte Probe gestellt wird. Außerdem gibt es Führungen durch das Stadtmuseum und das Stadtarchiv.Im Feuerwehrmuseum ist ein Rundgang durch die Geschichte des Löschwesens in Aichach zu sehen. Dargestellt werden verschiedene Zeitepochen von der Jahrhundertwende bis zur jüngeren Vergangenheit der Aichacher Feuerwehr. Außerdem können die Fahrzeughalle und eine historische Holzleiter besichtigt werden.Der Kunstverein Aichach zeigt Werke anlässlich des 26. Kunstpreises. Jeder Besucher kann seine Stimme für den Publikumspreis abgeben. Außerdem wird das Aichacher Volkstheaterwieder ein kleines Theaterstück aufführen.Exklusiv für die Museumsnacht gibt das Vollzugsmuseum einen Einblick in die über einhundertjährige Geschichte der Justizvollzugsanstalt und zeigt, wie die inhaftierten weiblichen Strafgefangenen früher und heute leben. Besonders die Exponate aus alten Zeiten sowie ein Haftraum neuerer Generation sind stets von großem Interesse.Kaiserin Elisabeth war berühmt für ihre Wespentaille, die sie durch Sport und diszipliniertes Essen erhielt. Dennoch war sie der feinen Küche am Wiener Hof nicht abgeneigt. Kostbares Porzellan, edle Gläser und aufwändige Bestecke durften an der kaiser-königlichen Tafel ebenso wenig fehlen wie den Anlässen angepasste Garderoben. Einen Einblick in die höfische Tischkultur gibt die Ausstellung „Imperiale Kostbarkeiten. Kaiserin Elisabeth zwischen Diät und Gaumenfreuden.„Die geheime Offenbarung des Johannes“ heißt die Ausstellung mit 64 Glasfenstertafeln und 64 Silberoxyd-Reliefs des Künstlers Adolf Ziegler (). Sie setzen sich mit der Apokalypse des Johannes auseinander. Das Museum ist in einem renovierten Bauernhaus aus dem Jahr 1840 untergebracht.Messner Martin Ruhland bietet erstmals zur Museumsnacht zwei Führungen auf den Kirchturm der Aichacher Stadtpfarrkirche an. Dabei können auch die neuen Glocken besichtigt werden. Pro Gruppe sind max. 12 Personen möglich.An den verschiedenen Ausstellungsorten gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm, gestaltet von der Städtischen Musikschule Aichach. Im Köglturm erklingt von 19 bis 21 Uhr Veeh-Harfenmusik. Außerdem werden von der Musikschule unter anderem Querflöten, Trompeten, Gitarren, Streicher, Klarinetten und Saxophon zu hören sein. Im Haus der Senioren treten die „Oldies“ auf.Bei der Feuerwehr gibt es für die Kleinen Schlüsselanhänger zum Bemalen und sie können ein Feuerwehrauto basteln. Im Sisi-Schloss können Kinder ihr Lieblingsgericht malen. In der Info-Hütte am Eichenhain gibt es Aichi-Malvorlagen und auch Maskottchen Aichi schaut vorbei. Nachtwächter Franz Gutmann bietet für Familien eine kürze Führung bereits um 17.30 Uhr an (Dauer etwa eine Stunde). Und auch im Stadtmuseum wird eine Familienführung angeboten.Erstmals gibt es bei der Museumsnacht einen zentralen Infostand. In der Hütte am Eichenhain gibt es nicht nur alle Informationen rund um die Museumsnacht, auch die Museumspässe sind dort erhältlich und es wird über die Bayerische Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ informiert, die 2020 in Aichach und Friedberg stattfindet.Nachtwächter Franz Gutmann führt zu mittelalterlichen Schauplätzen der Stadt. Start und Ziel der Führungen ist Eichenhain am Tandlmarkt (vor dem Verwaltungsgebäude). Dort haben auch die Freunde des Mittelalters ihr Lager aufgeschlagen. Besucher können sich mit heißen und kalten Getränken versorgen und am Lagerfeuer aufwärmen. Die Führungen starten um 19.15 und 21.15 Uhr und dauern rund 90 Minuten.Wer mehrere Ausstellungsorte über der Museumsnacht besucht, die Nachtwächterführung mitmacht und jeweils eine Frage dazu beantworten kann, erhält einen Stempel in seinen Museumspass und hat die Chance auf attraktive Gewinne. Die Gewinner werden nach der Museumsnacht ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Es gibt Gutscheine für den Kunst-Antik-Markt, für den Christkindlmarkt, fürs Kino und AGA-City-Schecks zu gewinnen!Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher von Station zu Station. Die Busse fahren von 19.00 bis 0.30 Uhr circa alle 30 Minuten. Zentraler Umsteigeplatz ist der Eichenhain am Tandlmarkt.Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0.Die Stadt Aichach behält sich Programmänderungen vor.