12. Internationales Flechtertreffen 2018 im Wittelsbacher Land

Am 12. Juni 2018 gab Frau Rita Baker aus Neuseeland bei der Flechterkursleiterin Theresia Asam in Baar Anleitungen mit Neuseeland-Flachs verschiedene Kunstwerke zu flechten.Frau Baker lebt seit... in Neuseeland und arbeitet mit Naturmaterialien in traditioneller, alter Maori Flechter Technik der Ureinwohner Neuseelands.Bei Frau Assam in Baar kann man fortlaufend verschiedene Flechtkurse besuchen und das Flechten von schönen nützlichen, sowie dekorativen Objekten erlernen.Am 4. und 5. August 2018 findet in Baar ein Flechtermarkt statt.