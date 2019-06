1. Aichacher Kunstnacht mit viel Kunst, Musik und Wein nach Lust und Laune

Am Freitag, den 7. Juni 2019 um 17.00 Uhr eröffnete Bürgermeister Klaus Habermann die 1. Aichacher Kunstnacht.

Musik, Kunst und Shopping nach Lust und Laune war angesagt. Aichach bot an dem Abend abwechslungsreiche Programme mit Galeriebummel durch die Innenstadt, wo der heimische Einzelhandel und die Dienstleister zum Atelier wurden. Dort präsentierten rund 30 Künstler aus dem Wittelsbacher Land Gemälde, Skulpturen, Fotos und Objekte im Innenraum und in den Schaufenstern. Die Werke sind noch bis zum 5. Juli zu sehen.Am Rathaus wurde eine große Leinwand von Graffiti-Künstlern gestaltet.Auch die Kinder konnten ihre „Kreativität" mit Malen und Basteln ausprobieren. Und Aichi, das neue Maskottchen der Stadt Aichach war auch live dabei. Es gab kunsthistorische Führungen durch die Aichacher Stadtpfarrkirche. Auch im San-Depot konnte man eine Ausstellung des Aichacher Kunstvereins sehen.An diesem Abend startete auch das Pfälzer Weinfest am Schlossplatz.