Rund um die Stadt – Schlendern auf dem Promenadeweg in Aichach

"Se promener" – spazieren gehen, schlendern - Dieses französische Wort beschreibt das zwanglose Schlendern in Gesellschaft.



Auch in Aichach wurde um 1800 der Spaziergang am Sonntag als schöne Freizeitbeschäftigung angesehen, bei der es um das Sehen und Gesehen werden ging.

Wie wunderbar, dass man hierzu einen schönen Weg rund um die Stadtmauer hatte, den man passend dazu „Promenadeweg“ nannte. Entlang der ehemaligen Stadtbefestigung konnte man auf einem bequemen Rundweg Einblick in die neuen Gärten an der Stadtmauer nehmen und sich und seine Familie in der Gesellschaft zeigen. Dieser Weg besteht noch immer – heute zwar mal mehr mal weniger Idyllisch, aber nach wie vor unterhaltsam und interessant.



In Aichach wurde dazu eine neue Führung ausgearbeitet, die Sie auf diesen Weg mitnimmt. Zusammen mit der Aichacher Gästeführerin Irene Kögl-Knopp folgen Sie dem Promenadeweg und hören beim Schlendern Wissenswertes über die ehemaligen Wehrtürme wie z.B. den Auerturm und den Köglturm, die Stadtmauer und so manche erstaunliche Geschichte aus den letzten 200 Jahren. Sie werden überrascht sein, welche unbekannte Ecken Sie in Aichach entdecken werden! Der erste Termin ist am Sonntag, den 22. Mai 2022 um 10:30 Uhr. (Anmeldung erforderlich)



Außerdem werden seit dem 30. April 2022 wieder die beliebten Kulinarischen Stadtführungen angeboten. Erleben Sie Aichach mit Leib und Seele - Essen und Kultur , das ist eine unschlagbare Kombination.



Nähere Informationen zu beiden Führungen finden Sie unter www.kulinarische-stadtfuehrung-aichach.de oder telefonisch unter 0176-613 750 78 bei Frau Kögl-Knopp