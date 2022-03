Power, Leidenschaft, Gefühl und Rock: Button Rouge - Die roteste Rockband gastiert im Brandner Kaspar in Aichach

Aichach : Brandner |

Am 02.04.2022, um 20 Uhr gastiert die fünfköpfige Band aus Augsburg zum dritten Mal im „Brandner“, Ritterweg 2 in Aichach.



Die Band zeichnet sich durch ihre provokanten Eigenkompositionen aus, ohne in ein Subgenre zu verfallen. Harte Gitarrenriffs, einladende Soli, fette Grooves und eine rockgewaltige Stimme warten auf Euch.



Auf der Bühne werden nicht nur die Songs gespielt, nein sie werden gelebt! Und diese emotional geladene Stimmung wird direkt auf das Publikum übertragen.

Power, Leidenschaft, Gefühl und eine mit Rock geladene Atmosphäre, die unter die Haut geht, sind garantiert.

In klassischer Besetzung rocken, Isy Pribil (vocals), Stefan Martens (guitar), Martin Schilling (guitar), Florian Malik (bass), Andreas Eppli (drums), die Bühne. Den Abend wird die Band Orion aus Aichach beginnen. Einlass: 19 Uhr, Eintritt auf Hut!