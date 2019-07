Anzeige

Ferienprogramm der Stadt Aichach: Reiterferien, Puppenkiste, Lesenacht und Zauberworkshop

Ein Tag auf dem Pferdehof, ein Besuch in der Polizeiinspektion, Kindertöpfern, eine Nacht im Feuerwehrhaus, Zauberworkshop – das Aichacher Ferienprogramm bietet heuer wieder über 100 verschiedene Kurse für alle Altersgruppen und Interessen! Die ersten Kurse sind zwar schon ausgebucht, aber für ganz viele Ferienprogramm-Angebote der Stadt Aichach sind noch Anmeldungen möglich.

Mit dem Ferienprogramm der Stadt Aichach kommt im Sommer sicher keine Langeweile auf. Die Kinder können einen Schnupperkurs im Fotografieren machen, eine Lesenacht in der Stadtbücherei besuchen, ein Bauernhoferlebnistag verbringen oder zur Augsburger Puppenkiste fahren. Auch Kurzentschlossene können sich jederzeit anmelden. Für alle Kurse, die nicht ausgebucht sind, ist eine Anmeldung bis 24 Stunden vor Beginn möglich.



Anmelden kann man sich im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach. Das Angebot gilt nicht nur für Buben und Mädchen aus Aichach und den Stadtteilen, sondern auch für alle Kinder und Jugendliche aus den Nachbargemeinden.



Weitere Auskünfte gibt das Info-Büro der Stadt Aichach, Telefon 08251 / 902-0, oder per E-Mail an Ferienprogramm@aichach.de.

