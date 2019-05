Anzeige

Baierische Messe in Aichacher Stadtpfarrkirche

Gottesdienstbesucher in altbaierischer Tracht, Dirndl und Lederhose sieht man nicht jeden Sonntag. Einmal im Jahr aber sind in der Aichacher Stadtpfarrkirche auffallend viele in dieser Kleidung anzutreffen. Denn bei der Bairischen Messe wird es nicht nur musikalisch „altbaierisch“. Am Sonntag, 23. Juni, sind wieder Besucher aus Aichach und dem ganzen Landkreis in die Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ zum Gottesdienst eingeladen. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Baierische Messe wird musikalisch umrahmt von der Familienmusik Zäch-Schwaiger aus dem Landkreis Pfaffenhofen unter der Leitung von Christoph Lambertz von der Volksmusikberatungsstelle Krumbach. Die instrumentale Besetzung umfasst unter anderem Fagott, Steirische Harmonika, Geige, Gitarre und Hackbrett. Außerdem werden zahlreiche Fahnenabordnungen der Vereine anwesend sein. Nach der Messe findet ein Anschießen der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft statt.

Gefällt mir