Wasserwacht Aichach im Bavaria Filmstudio

Zunächst gab es eine Stärkung im Odelzhausener Schlossgut beim traditionellen Weißwurstfrühstück.Danach ging es nach München. Im Bavaria Filmstudio konnten die über 40 Wasserwachtler das lustige 4D-Kino besuchen, das bei Groß und Klein Begeisterung hervorrief.Gleich im Anschluss wurden alle Wasserwachtler zwei Stunden durch die Filmkulissen geführt. Von “Sturm der Liebe” bis hin zu der Komödie “Fack ju Göhte” konnten alle einen Einblick erhalten, wie ein Filmset funktioniert.Einige konnten die Chance ergreifen, an vielen Kulissen selbst ein tolles Video zu drehen und ihr schauspielerisches Können zu zeigen.Zum Schluss hatte jeder die Möglichkeit, in das Filmatelier zu gehen. Dort gab es viele Ausstellungsstücke von Filmen der letzten Jahrzehnte zu entdecken. Es konnte sogar auf dem aus der unendlichen Geschichte bekannten Fuchur geritten werden.Mit gutem Essen und guter Laune ließen die Wasserwachtler den Abend in einer gemütlichen Wirtschaft in Altomünster ausklingen, bevor es wieder zurück nach Aichach ging.Mit dem Jahresausflug möchte sich die Wasserwacht Aichach bei ihren aktiven und passiven Mitgliedern für ihre Unterstützung bedanken, sei es tatkräftiger oder finanzieller Art. So werden z.B. die Wachdienste während der Badesaison ausschließlich ehrenamtlich an den Wachstationen im Aichacher Freibad, am Radersdorfer Baggersee und am Mandlachsee bei Pöttmes geleistet.