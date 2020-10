"Vom Fass" spendet der Kreisverkehrswacht und bedankt sich bei den Verkehrshelfern

„Wir freuen uns sehr, dass der tägliche Einsatz unserer Friedberger Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer so positiv wahrgenommen wird“, erklären Koordinatorin Annemarie Schulte und der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg Helmut Beck übereinstimmend. Beide durften kürzlich eine Spende von Silvia und Ulrich Roth, Inhaber der Weinhandlung „Vom Fass“, entgegennehmen. Mit einem speziell für Friedberg gekelterten Weißwein vom kleinen Familienweingut Reiter an der Mosel haben Ulrich und Silvia Roth „Vom Fass“ in Friedberg schon vor vielen Jahren eine Aktion ins Leben gerufen, an der vor allem gemeinnützige Einrichtungen profitieren. Das Etikett des „Friedberger Weines“ wird von Jahr zu Jahr immer von unterschiedlichen Künstlern, wie beispielsweis von dem ehemalige Rektor der Realschule Anton Oberfrank gestaltet. Dieses Jahr, und da sind die Eltern besonders stolz, hat ihr 9-jährige Sohn Valentin in der Corona-Phase das Etikett mit dem Titel „Dahoam in Friedberg“ kreiert. Ein Teil des Erlöses der ausverkauften „Friedberger-Wein-Aktion“ stellten nun Ulrich und Silvia Roth zur Unterstützung der Verkehrshelfer der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg zur Verfügung. Gerne nahmen Annemarie Schulte und Helmut Beck die Spende in Höhe von 350 Euro entgegen. „Wir werden den Betrag voll den Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer, die tagtäglich für die Sicherheit unserer Kinder an kritischen Querungsstellen sorgen, zukommen lassen“.