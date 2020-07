Kreisverkehrswacht reagiert auf die ausgefallene Radfahrausbildung der Viertklässler

In Anlehnung an das Programm „FahrRad…aber sicher!“ können die Kinder unter den kritischen Augen der KVW-Moderatoren unter Beachtung der verschiedenen Verkehrsregeln aktiv Fahrradfahren. Die beiden Übungsplätze in Aichach und Friedberg ermöglichen den Kindern nach dem kontrollierten Anfahren vom Fahrbahnrand realitätsnah verschiedene Übungen wie Linksabbiegen, Abstand halten, Linksabbiegen in einer Kreuzung zu üben und auch die Regel „rechts vor links“ zu verinnerlichen. Daneben erfolgte auf dem Fahrsimulator eine erweiterte Schulung in der Gefahrenlehre. Selbstverständlich erfolgte auch die Vermittlung der Gefahrenquelle „Toter Winkel“ oder die Wichtigkeit des Helmtragens und der Vermittlung „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ unter strenger Berücksichtigung der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. Wir wollen mit unserem Angebot die Verbesserung der Radfahrsicherheit von Kindern erreichen, so Beck, der mit seiner Verkehrswacht weitere Termine an den Wochenenden und in den Ferien anbietet. Informationen und die Möglichkeit der Anmeldungen für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen gibt es auf der KVW-Homepage unter dem Link: https://www.kreisverkehrswacht-aichach-friedberg.d...