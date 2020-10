Karl Schießl, Ehrenvorsitzender der Kreisverkehrswacht und langjähriger Verkehrserzieher der Polizei feiert 80. Geburtstag

Zweitem Bürgermeister Hans Schweizer gratulierte dem ehemaligen Marktgemeinderat und langjährigen "Bischof" beim Leonhardiritt, dazu kamen Abordnungen der Pfarrei und mehrerer Vereine. Glückwünsche übermittelten auch die drei Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, Helmut Beck, Manfred Losinger und Ernst Christoph Schmid, ihrem Ehrenmitglied, der nicht nur 12 Jahre deren Vorsitzender war, sondern auch in den rund 20 Jahre als Beisitzer Akzente in der Verkehrssicherheitsarbeit setzte. Verkehrserziehung prägte auch seine berufliche Tätigkeit bei der Polizei in Aichach. Auch heute noch grüßen ihn viele "Schüler und Schülerinnen", die bei ihm den Fahrradführerschein in der Jugendverkehrsschule absolvierten. Schießls zweite Leidenschaft galt und gilt der Natur und seinem Garten. 1981 gründete er den Blumen und Gartenbauverein, den er acht Jahre als Vorstand leitete.