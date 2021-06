Immer ein Eigentor - Alkohol am Stuer: Großplakataktion der Verkehrswacht zur EM

36 Menschen verloren im Jahr 2020 in Bayern ihr Leben bei einem Alkohol-Unfall. Zuviel, findet der Vizepräsident der Landesverkehrswacht Bayern, Peter Starnecker, und weiß sich hier einig mit dem Bayerischen Brauerbund. Seit vielen Jahren schon engagiert sich die Standesvertretung der bayerischen Brauwirtschaft zusammen mit der Landesverkehrswacht gegen Alkohol am Steuer. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft starteten beide Organisationen eine weitere Plakatkampagne "Immer ein Eigentor: Alkohol am Steuer".Zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann wurde das neue Plakatmotiv im Bayerischen Innenministerium vorgestellt. Innenminister Herrmann: „Auf dem Platz und für die Straße gilt: Fair Play und Sicherheit für alle! Fahrzeugführung und Alkoholgenuss passen nicht zusammen. Hier pfeift die Polizei ganz schnell ab und zeigt die Rote Karte“. Auch im Zuständigkeitsbereich der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg warnen die Großplakate. "Wer fährt trinkt nicht - wer trinkt fährt nicht", das ist auch seit Jahren das Leitmotiv der Kreisverkehrswacht, erinnert KVW-Vorsitzender Helmut Beck an die damit in Verbindung stehende "BOB-Aktion" der Kreisverkehrswacht.Unter dem bewährten Motiv „DON’T DRINK AND DRIVE“ mahnen über 1.300 Plakate an Land- und Bundestraßen in den Monaten Juniund Juli in ganz Bayern, das Auto lieber stehen zu lassen, wenn mangetrunken hat.