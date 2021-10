Helmut Beck führt Kreisverkehrswacht auch im 70. Jubiläumsjahr

Mit besonderer Freude durfte der neue und alte Vorsitzende im 3. Anlauf, trotz vieler Entschuldigungen, über 40 Mitglieder willkommen heißen, darunter auch viele Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden. In seinem Bericht sprach Beck, dass die Kreisverkehrswacht, trotz der widrigen Umstände und unliebsamen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, auf eine äußerst zufriedenstellende Jahre zurückblicken kann. Obwohl zwischenzeitlich durch den Lockdown das Vereinsleben nicht mehr möglich war und auch die Hoffnungen zu einem Schritt in die Normalität durch die steigenden Infektionszahlen wieder eingeholt wurden, konnten viele Zielgruppenprogramme der Deutschen und Landesverkehrswacht absolviert in werden. Im Vorjahr konnte sogar ein Notausfallprogramm für die 4.Klässler angeboten und auf den JVS-Übungsplätzen in Aichach und Friedberg durchgeführt werden. Allein in den Wochen vor den Ferien führte die Verkehrswacht mit einem engagierten und motivierten KVW-Team knapp 50 Verkehrssicherheitstage in den Kindertagesstätten des Landkreises und darüber hinaus durch. Auch an Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und FOS/BOS und Berufsschulen wurden Verkehrssicherheitstage mit viel persönlichem Einsatz und einem modernen Equipment durchgeführt. „Für unsere Kreisverkehrswacht war es eine wirklich sehr erfolgreiche, aber sehr aufregende Zeit mit vielen Herausforderungen“, berichtete auch Schriftführerin Karen Distel, die mit zahlreichen Bildern den anwesenden einen eindrucksvollen Einblick in die vielfältigen Verkehrswachtaktivitäten gab. Unsere Verkehrswacht führt für die betroffenen Zielgruppen jedes Jahr zwischenzeitlich rund 130 Veranstaltungen und Aktionstage für mehr Verkehrssicherheit durch und geben viele Impulse für sicheres Verhalten im Straßenverkehr und zwar für alle am Verkehr teilnehmenden Personen, ob Fußgänger, Radfahrer oder Führer von Kraftfahrzeugen. Zwischenzeitlich hat sich eine sehr enge Zusammenarbeit mit vielen Verkehrswachten aus ganz Bayern entwickelt. Schatzmeister Thomas Kügle gab in seinem sehr interessanten Kassenbericht Einblick in den zahlreichen Bewegungen in der Vereinskasse.Es sei auch ein Kraftakt, die finanziellen Herausforderungen wie aktuell der JVS-Anbau mit Garagentrakt, bewältigen zu können, berichtete Kügle und bemerkt, dass ohne Zuwendungen der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichtes sowie der Sponsoren dies nicht zu bewältigen sei. Die Kassenprüfer Rudolf Rothhammer und Raymund Aigner bestätigten dem Schatzmeister eine tadellos und übersichtlich geführte Vereinskasse. Die Neuwahlen wurden in bewährter Art und Weise von Jonny Listl durchgeführt. Neben dem wiedergewählten Vorstand, konnte er am Ende einen einstimmig gewählten Vereinsbeirat präsentieren, dem Hannes Beck, Manuela Haack, Carola Honisch, Carin Beck, Ulrich Kosub, Wolfgang Hamann, Rica Holzmann, Anna Haunschild, Petra Danhauser und Karin Holzmann angehören. Als Rechnungsprüfer wurden Rudolf Rothhammer und Raymund Aigner bestätigt. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war beeindruckt von den zahlreichen Aktivitäten und zollte besonders den Aktiven der Kreisverkehrswacht, auch im Namen der Bürgermeisterkollegin und –kollegen, viel Lob für die hervorragende Arbeit, um auf die Risiken des Straßenverkehrs aufmerksam zu machen. „Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg genießt mittlerweile in ganz Bayern einen hervorragenden Ruf“, so der Bürgermeister und erinnert an die Teilnahme an der IAA Mobility 2021 in München zur Unterstützung der Deutschen Verkehrswacht, die er auch als Anerkennung für die geleistete Arbeit wertete. Landratsstellvertreter Manfred Losinger überbracht die Grüße es Landrats und stellte auch das große Betätigungsfeld in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Die Kommunen und auch der Landkreis wissen das sehr wohl zu schätzen. Zum Abschluss gab der neue Vorsitzende Helmut Beck das Ziel aus, „dass wir mit unseren Präventionsmaßnahmen nicht stehen bleiben, sondern unsere Bemühungen weiter erhöhen, um den Straßenverkehr immer sicherer machen“,