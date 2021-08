Feierliche Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Aichach mit Verabschiedung seines Vorgängers

Jakob stieg 1991 nach dem Studium direkt in den gehobenen Vollzugsdienst ein. Ab 1994 arbeitete er als Kriminalkommissar an unterschiedlichen Dienststellen in München. 2001 wechselte der 50-Jährige als Gruppendienstleiter nach Pfersee. 2015 folgte der Wechsel in das Präsidialamt im Polizeipräsidium Nordschwaben, wo er seit 2016 als hauptamtlicher Pressesprecher das Gesicht der nordschwäbischen Polizei war.Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko wies in seiner Rede darauf hin, dass die Polizei noch sichtbarer werden wird, und kündigte vor örtlichen Polizeibeamten und Vertretern der angrenzenden Inspektionen, sowie zahlreicher Bürgermeistern und Landrat Dr. Klaus Metzger an, dass die Zahl der Stellen im Freistaat um 3500 aufgestockt werden soll. Mit mehr als 45.000 Stellen im Polizeidienst wäre damit im Jahr 2023 ein Höchststand erreicht. Tomaschko lobte die Arbeit der Inspektion: „Die Aufklärungsquote in Aichach ist noch besser als im bayerischen Durchschnitt.“ Feierlich gestaltet wurde die Amtseinführung durch das Klarinetten-Quartett des Polizeiorchesters Bayern.