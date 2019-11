Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten für langjährige Verkehrshelfer

„danke zu sagen“ für den unermüdlichen Einsatz und überreichte „in Anerkennung 20-jähriger Verdienste um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg“ die vom SchirmherrnDr. Markus Söder unterzeichneten Urkunden. Die herausragende Bedeutung dieser Verkehrshelfertätigkeit stellte auch der Leiter der Polizeiinspektion Friedberg in den Vordergrund, denn seit Einführung gab es an den von Verkehrshelfern betreuten Verkehrspunkten keinen einzigen tödlichen Unfall oder sonstigen schweren Unfall. Auch Verkehrserzieherin Manuela Haack sagte weiterhin ihre volle Unterstützung speziell für die Ausbildung zu. Zu den Langzeithelferinnen und –helfer, die im Verlauf der vielen Jahre „ganze Generationen von Schülern immer unfallfrei über die Straßen lotsten“, gehört auch Isabelle Döry, die seit über 15 Jahren zum festen Stamm der Friedberger Verkehrshelferinnen zählt. Sie erhielt die vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann unterzeichnete Ehrenurkunde und Anstecker mit goldfarbenem Sockelschild. Eine vom Präsidenten der Landesverkehrswacht Dr. Florian Herrmann unterzeichneten Ehrenurkunde samt Pin mit silbernem Basisschild erhielten Walter Nowak und Karl-Heinz Hoffbauer für mehr als 10 Jahre aktiven Verkehrshelferdienst. Am Ende waren sich alle einig, dass diese vorbildliche Einrichtung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und auch in Zukunft bleibt das Engagement und der Einsatz freiwilliger Helfer notwendig, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. „Sie tragen durch ihren Einsatz nicht nur zur Unfallvermeidung bei. Sie erfüllen auch eine wichtige gesellschaftliche und soziale Aufgabe und sind Vorbilder“, bedankten sich am Ende die beiden KVW-Vorsitzenden Helmut Beck und Manfred Losinger mit Blumen für die Damen und ein Präsent für die Herren. Die Notwendigkeit dieser Einrichtung ist unbestritten und der Verkehrshelferdienst freut sich über weitere Unterstützung.Jeder, der sich informieren und mithelfen möchte, kann sich über die info@kreisverkehrswacht-aichach-friedberg.de gerne melden.