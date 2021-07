Auszeichnung der Verkehrswacht für 30 Jahre unfallfreie Fahrt

Für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr wurde Dr. Harald John aus Aichach von der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg ausgezeichnet. Landrat Dr. Klaus Metzger würdige die Leistung von Dr. John, der über 30 Jahre unfallfrei unterwegs ist, und danke dem bewährten Kraftfahrer für seine vorbildliche Verkehrsteilnahme. Neben einer Urkunde für mehr als 30 Jahre verkehrssichere Teilnahme am Straßenverkehr wurde ihm auch die Auszeichnung in Gold verliehen. Die beiden Vorsitzenden Helmut Beck und Manfred Losinger, zugleich Stellvertreter des Landrats, zollten Respekt und Anerkennung für diese Fahrleistung und verbanden diese Auszeichnung auch mit dem Wunsch auf weitere vorbildliche Verkehrsteilnahme, gerade in einer Zeit, in der solche Tugenden wie Rücksicht und Vorsicht immer mehr in den Hintergrund treten. Auch die beiden Leiter der Polizeiinspektionen Aichach und Friedberg, EPHK Erich Weberstetter und EPHK Alexander Wagenpfeil gratulierten dem vorbildlichen Kraftfahrer.