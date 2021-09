JoomlaDay D-A-CH 2021: Vortrag von ABAKUS Internet Marketing zu OffPage SEO

Joomla! gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Content Management Systemen. Das liegt nicht zuletzt an der sehr aktiven Community rund um das CMS. Entwickler, Programmierer, Anwender und andere Fans von Joomla! stehen im ständigen Austausch miteinander und setzen sich gemeinsam dafür ein, das CMS stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ein besonderes Highlight sind in diesem Rahmen die JoomlaDays, die in verschiedenen Ländern der Welt regelmäßig stattfinden. Bei diesen Fachkonferenzen werden interessante Vorträge rund um Joomla! sowie abwechslungsreiche Möglichkeiten zum Kontakte knüpfen innerhalb der Community geboten.In diesem Jahr findet erstmals ein JoomlaDay für den gesamten deutschsprachigen Raum statt: Der JoomlaDay D-A-CH vereint die Veranstaltungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem großen gemeinsamen Online-Event, das am 24. und 25. September 2021 stattfindet.Das Programm ist vielseitig. Fast 20 Speaker halten beim JoomlaDay D-A-CH Vorträge und teilen ihr Fachwissen mit Interessierten. Dabei ist ein klarer thematischer Fokus auszumachen: Das neue Update auf Joomla!-Version 4.0. Die Veränderungen und neuen Möglichkeiten werden in verschiedenen Beiträgen behandelt. Auf dem Programm stehen aber auch allgemeinere Themen, wie zum Beispiel die rechtlichen Hintergründe zu Cookies und Workflows.Anna Pianka von ABAKUS Internet Marketing bietet einen Vortrag zum Thema OffPage SEO an. Darin zeigt sie auf, wie man 2021 bessere Suchergebnisse zu seiner Website erhalten kann. Linkaufbau gehört immer noch zu den wichtigsten und effektivsten Methoden, um mit seinem Internetauftritt eine bessere Position in den Rankings von Google und Co. zu erhalten. Allerdings gibt es dabei viel zu beachten, denn nicht jede mögliche Vorgehensweise ist seriös oder noch aktuell. Auf welche Methoden man setzen sollte, erklärt Anna Pianka deshalb anschaulich am 25.09. von 9:00 bis 9:45 in Raum 2. Wer an Tipps zur OnPage Optimierung für Joomla! interessiert ist, wird in diesem SEO-Leitfaden fündig.Obwohl es sich beim JoomlaDay D-A-CH um keine Präsenz-Veranstaltung handelt, haben die Organisatoren eine tolle Möglichkeit gefunden, die Teilnehmenden zusammenzubringen und das Gefühl des Beisammenseins zu vermitteln. Die Fachkonferenz wird mit dem Tool workadventu.re umgesetzt. Das bedeutet, dass alle Teilnehmenden einen Link zu einem digitalen Konferenzzentrum erhalten, in welchem sie, beziehungsweise ihre Avatare, nach Herzenslust herumspazieren können. Die Optik der virtuellen Welt erinnert stark an beliebte Videospiele wie Harvest Moon, diverse Pokémon-Spiele oder Stardew Valley und lädt zum Erkunden ein. Trifft man auf eine andere Figur, kann man mit dieser ins Gespräch kommen und auf diese Weise den Menschen dahinter kennenlernen. Durch das Betreten der Konferenzräume kann man an den verschiedenen Vorträgen teilnehmen. Und sogar Kaffeepausen, Diskussionsrunden und der Besuch einer Messe werden möglich gemacht. Es ist außerdem davon auszugehen, dass einige Möglichkeiten für Spiel und Spaß geboten werden, denn die Veranstalter haben bereits Überraschungen versprochen, die sich auf das gemütliche Beisammensein am Abend beziehen.Die Teilnahme am JoomlaDay D-A-CH ist kostenlos, wer also Lust hat, sein Wissen über Joomla! zu erweitern oder schon immer mal an einer digitalen Fachkonferenz teilnehmen wollte, hat jetzt die Gelegenheit. Lediglich eine Anmeldung über die Veranstaltungswebseite ist nötig.