Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen (Winston Churchill)

4 Portionen20 g gehackte Mandeln200 g Mascarpone, oder Joghurt, oder Sahne250 g Quark (2o% Fett)3 El. kandierte Früchte, oder Weintrauben, oder Orangen2El Amaretto2 El Zucker80 g AmarettiniDie Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe von Fett rösten, dabei hin und her bewegen. Sobald sie eine goldbraune Farbe haben, auf einen Teller geben und auskühlen lassen.Den Mascarpone mit dem Quark verrühren. Die kandierten Früchte sehr fein hacken. Zusammen mit dem Amaretto und Zucker unter die Quarkmasse rühren.Die Amarettini in einen Beutel geben und mit dem Nudelholz darüberrollen, sodass feine Amarettini-Brösel entstehen.Die Hälfte der Brösel in den Gläsern verteilen. Die Quarkmasse darübergeben.Die Mandeln und die restlichen Brösel darauf verteilen