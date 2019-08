Am Sonntag, den 25.08.2019 findet von 10:00 - 16:00 Uhr nach dem Erfolg aus 2017 der 2. Dorfflohmarkt in Rethmar statt. An über 100 Ständen bieten die Dorfbewohner ihre Schätzte an. Gestartet wird am Info-Stand auf dem Parkplatz des ehemaligen Dorfladens. Hier erhält man die Übersichtspläne, die nicht nur auf die Stände hinweisen, sondern auch Wegweiser zu Standorten sind, an denen man pausieren kann und für das leibliche Wohl gesorgt wird.

Wir freuen uns auf ihren Besuch....