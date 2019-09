Weil's gar so schön war...

Bilder vom Ort Dießen am Ammersee, fehlen im Beitrag. Ich fahre nur in kleineren Etappen, komme nicht immer so weit, wie ich es gerne hätte. Brauche Zeit zum Schauen, Fotografieren und Genießen.Hier nochmal der Link zum Radweg: Tourenbeschreibung: Storchenrunde;



Datum meiner Radltour: 14. September 2019Wer sich den Link ansieht, wird erkennen, dass große Teilstücke der gesamten Strecke fehlen. Ich hoffe auf wärmeres Wetter, vielleicht noch im Oktober.Nah' am Alpenrand, herrscht sehr früh ein rauhes und kälteres Klima. Ein Blick in die Berge müsste genügen: Bald werden sie wieder verschneit sein. Dann wird es hier im Voralpenland, ganz schnell ziemlich frisch. Wie gesagt: Gestern fehlten mir schon die Handschuhe zum Radfahren.Uns allen noch einen schönen, warmen Altweiber-Sommer. Dann könnt's grad wieder auch für mich noch passen...Text u. Fotos: Heidi K. 27.09.2019