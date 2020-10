Lechtal, Teil 2

Ursprünglich, natürlich, mal wild, mal sanft, so präsentiert sich dem Besucher das Lechtal, in Tirol. Wer gerne wandert oder Radtouren macht, kann auf 125 km Wegstrecke das Lechtal kennenlernen.

Zur Zeit der letzten, warmen Sommertage im September, sind wir - mein Begleiter und ich - noch einmal in den Ort Holzgau (1103 m) gefahren. Die Lechtaler und Allgäuer Alpen stehen sich hier in guter Nachbarschaft gegenüber.Die spektakuläre Fußgänger-Hängebrücke über dem Ort, die wir schon beim ersten Besuch vom Tal aus entdeckt hatten und die die Schlucht am Höhenbach mit 110 m überspannt, hatte uns ein zweites Mal hierher gelockt.Auf einer Länge von über 200 m, überwindet die Brücke auf spektakuläre Weise die Bergwiesen des Gföllberges mit dem Sonnenplateau des Schiggenberges (Fotos).Von dort aus kann man verschiedene Wegvarianten wählen. Wer gut bergauf steigen kann, sollte hier unbedingt weitergehen, bis zum bekannten Simms-Wasserfall.Wir, mein Begleiter und ich, haben aufgrund der starken Sonneneinstrahlung an diesem Tag den kürzesten Weg abwärts, und zurück ins Dorf gewählt. (letztes Foto).Weitere bekannte Orte ab Holzgau im Lechtal: Bach, Elbigenalp (Freilichtbühne Geierwally), Häselgehr, Elmen, Stanzach, Forchach und Weissenbach. Alle Richtung Reutte und Füssen. Will man ab Holzgau in westlicher Richtung weiterfahren, landet man nach ca. 35 km in Lech am Arlberg.Abschließende Notiz:Wie gestern zu erfahren war, besteht wegen steigender Corona-Infektionszahlen seit Montag, dem 28.09.2020, eine Reisewarnung für das Land Tirol.Meine geplante Radtour entlang des Lechs, speziell für die oben genannten Orte, ist somit geplatzt. Schade!Bericht und Fotos: Heidi Kjaer