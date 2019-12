Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme - Schaedlinge

Der Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. laedt am 28. Februar 2020 zu einem Vortrag des Gärtnermeisters Franz Weiss mit dem Titel "Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme - Schaedlinge" ein.Die klimatischen Änderungen zeigen auch ihre Wirkung auf Schadorganismen und Krankheitserreger.Ihnen gelingt es zunehmend sich in kühleren Regionen wie z.B. Mitteleuropa auszubreitenoder überhaupt erst Fuß zu fassen, in denen sie bisher nur in geringem Maße oder garnicht vorkamen. Wärmeliebende heimische Arten entwickeln höhere Populationsdichten.Neue Arten überwinden entweder bisherige geographische Barrieren wie die Alpen odersie werden durch den weltweiten Handel eingeschleppt.Für die Entwicklung und das Überleben der Schadorganismen sind in der Regel die immer häufiger vorkommenden milden Winter entscheidend.Die ebenfalls zunehmende Sommertrockenheit schwächt oft die befallenen Wirtspflanzen und macht sie anfällig gegenüber dem Befall mit Schädlingen.Ein bekanntes Beispiel ist der Schwammspinner bzw. Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) dessen Larven bevorzugt an Eichen fressen.Seit Ende der 1990er Jahre hat dieser Schmetterling mehrfach hohe Populationsdichtenerreicht und mehrere Jahre hintereinander große Teile mitteleuropäischerEichenwälder kahl gefressen. Als einzige stichhaltige Erklärung für seinepandemische Ausbreitung gelten die klimatischen Veränderungen.Ein anderes Beispiel ist die aus dem Balkan stammende Rosskastanienminiermotte.Sie wurde zum ersten Mal 1989 in Österreich nachgewiesen und hat sich seitdem nachBayern und über Tschechien die Elbe abwärts auch in die neuen Bundesländer undweiter ausgebreitet. Andere Insekten finden ihren Weg auch über die BurgundischePforte oder werden mit Zügen oder Autos eingeschleppt.Die Veranstaltung findet um 19.00 Uhr im Adler in Ochsenhausen stattDer Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht.Ansprechpartner im Kneipp-Verein:Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 OchsenhausenDie Veranstaltung findet um 19.00 Uhr im Adler in Ochsenhausen stattDer Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht.Ansprechpartner im Kneipp-Verein:Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen